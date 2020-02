Brunori Sas Tour 2020: tre sold out e nuove date estive

Dopo il successo del suo nuovo album "Cip!", il cantautore parte a marzo per il primo tour nel palazzetti. Finiti i biglietti per Milano, Firenze e Roma, ma si aggiungono nuovi concerti per giugno e luglio

13 Febbraio 2020 | 16:52 di Redazione Sorrisi

Siamo a febbraio, ma il 2020 di Brunori Sas è già un anno intenso. Il 10 gennaio è uscito il suo album “Cip!”, per due settimane di fila al primo posto in classifica FIMI/Gfk e tuttora in top ten. Ha firmato la colonna sonora del film di Ado Giovanni e Giacomo (“Odio l'estate”) e a marzo girerà l'Italia con il Brunori Sas Tour 2020.



Si tratta del suo primo tour nei palazzetti italiani, è prodotto da Vivo Concerti e vede già tre date sold out delle 10 previste. Troppo tardi quindi per chi volesse andare a sentirlo a Milano (Forum di Assago), Firenze e Roma. Restano ancora disponibili i biglietti delle restanti tappe del tour e della tranche estiva. Sono state annunciate infatti tre nuove date per giugno e luglio: Milano Summer Festival, Rock in Roma e Lucca Summer Festival.



I biglietti per il Brunori Sas Tour 2020 sono disponibili su www.brunorisas.it e www.ticketone.it e nei punti vendita autorizzati. I biglietti per le nuove date estive saranno disponibili in esclusiva su www.ticketone.it a partire dal 13 febbraio e in tutti i punti vendita autorizzati da martedì 18 febbraio alle ore 11.00.



Le date del tour

29 febbraio 2020 – Vigevano (PV) Palasport – DATA ZERO

Martedì 3 marzo 2020 – Jesolo (VE) @ PalaInvent

Sabato 7 marzo 2020 – Torino @ Pala Alpitour

Venerdì 13 marzo 2020 – Assago (MI) @ Mediolanum Forum– SOLD OUT

Domenica 15 marzo 2020 – Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

Sabato 21 marzo 20202 – Firenze @ Mandela Forum – SOLD OUT

Martedì 24 marzo 2020 – Ancona @ PalaPrometeo

Venerdì 27 marzo 2020 – Roma @ Palazzo Dello Sport – SOLD OUT

Sabato 28 marzo 2020 – Napoli @ PalaPartenope

Venerdì 3 aprile 2020 – Bari @ PalaFlorio





Giovedì 25 giugno 2020 – Milano @ Milano Summer Festival c/o Ippodromo SNAI San Siro

Lunedì 13 luglio 2020 – Roma @ Rock in Roma c/o Cavea Auditorium Parco della Musica

Domenica 26 luglio 2020 – Lucca @ Lucca Summer Festival c/o Piazza Napoleone