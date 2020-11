Buon compleanno “…Squérez?”: l’album dei Lunapop compie 21 anni

Per festeggiare è stato riconosciuto come il disco d’esordio di una band italiana più venduto di tutti i tempi da F.I.M.I.

30 Novembre 2020 | 15:54 di Cecilia Esposito

Che facevate ventun'anni fa? Forse non lo sapete, ma probabilmente molti di voi si ricordano cosa stavano ascoltando, perché esattamente il 30 novembre 1999 usciva "…Squérez?", l'album di debutto dei Lunapop.

Oggi, l'album che ha lanciato l'iconica band bolognese capitanata da Cesare Cremonini, che ha fatto innamorare un'intera generazione, è stato certificato come il disco d’esordio di una band italiana più venduto di sempre da F.I.M.I. (Federazione Industria Musicale italiana). L’album è stato saldamente al 1° posto della classifica italiana per 13 settimane consecutive (118 sono invece le settimane di permanenza nella classifica generale), entrando quindi nella Top5 dei dischi rimasti più a lungo in vetta.

Da “…Squérez?” sono stati tratti singoli indimenticabili come ”50 Special”, “Un giorno migliore”, “Qualcosa di grande”, canzoni entrate nel patrimonio della musica italiana e che oggi, dopo 20 anni, sono ancora amate e cantate dal pubblico di tutte le generazioni.

«Sono felice di questa certificazione» spiega Cesare Cremonini «perché "...Squerez?" è un album che porterà per sempre un messaggio positivo. La forza della melodia e la voglia di emergere sono invincibili. Fu un album sinceramente giovane e vero che scrissi quando ero adolescente. Il primo a dare voce a una generazione intera che aveva assorbito attraverso la musica i grandi cambiamenti positivi di quel periodo. Il successo oggi per me è essere di ispirazione per chi muove i primi passi nel mondo della musica».