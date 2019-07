Cancellato il Jova Beach Party di Albenga

L’erosione della spiaggia impedisce di montare le strutture necessarie al concerto previsto per il 27 luglio

21 Luglio 2019 | 10:36 di Lorenzo Di Palma

Salta il “Jova Beach Party” previsto il 27 luglio ad Albenga. È stata infatti cancellata la data nella località ligure del tour nelle spiagge di Jovanotti perché i tecnici del Jova Beach Party incaricati dei rilievi per poi posizionare le strutture del palco, hanno scoperto che il fenomeno dell'erosione delle spiagge in Liguria, che ha già colpito altre località della costa, si è esteso anche sulla spiaggia prescelta per il Jova Beach Party ad Albenga.

Dai rilievi ortofotografici è emersa una riduzione di 10/12 metri della spiaggia, forse causata dal maltempo che ha reso più grave il fenomeno che, rispetto ai primi rilievi effettuati a novembre, si era già evidenziato durante la primavera.

La produzione sta cercando comunque una possibile location alternativa per gli spettatori dell'area nordovest. E nel giro di qualche giorno saranno date ulteriori comunicazioni. In alternativa il rimborso dei biglietti partirà da lunedì 29 luglio e durerà fino al 31 agosto.

«Siamo amareggiati, era una grande opportunità per la città», ha commentato il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, che ha spiegato che «La spiaggia alla foce del fiume Centa non è più nelle condizioni di ospitare l'esibizione di Jovanotti perché 10-12 metri sono stati "mangiati" dalle onde nella mareggiata dei giorni scorsi», criticità che gli organizzatori hanno considerato insormontabili.