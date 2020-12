Capo Plaza annuncia il nuovo album “Plaza”

Un video con protagonista Fortunato Cerlino anticipa l'uscita del secondo disco del "giovane fuoriclasse", in uscita a gennaio

02 Dicembre 2020 | 14:46 di Redazione Sorrisi

Il “giovane fuoriclasse” si prepara a tornare: Capo Plaza ha annunciato sui social il suo secondo album, si intitola “Plaza” e uscirà il 22 gennaio. A corredare l’annuncio c’è un video toccante, con protagonista Fortunato Cerlino (“Gomorra – La serie”).

Nel 2018 Capo Plaza aveva pubblicato il suo esordio “20” che lo ha consacrato tra le star della scena urban, accumulando 31 dischi di Platino, 19 dischi d’oro e 1.2 miliardi di streaming sulle piattaforme di streaming.

“Plaza” è disponibile in preorder già a partire dal 2 dicembre e sarà disponibile in edizione speciale con un magazine autografato e un fumetto che lo vede protagonista. Qui si può leggere la genesi del nuovo disco e il racconto di quel che è successo dalla pubblicazione dell’album di debutto ad oggi. Tra le testimonianze: lettere della famiglia, degli amici, dei produttori e degli artisti che lo hanno affiancato in questo percorso.