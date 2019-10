“Charlie e la fabbrica di cioccolato”: il musical arriva a Milano

Lo spettacolo che ha debuttato a Londra nel 2013 arriva per la prima volta in Italia con la regia di Federico Bellone

25 Ottobre 2019 | 14:18 di Giulia Ausani

Willy Wonka sta arrivando. Per la prima volta va in scena in Italia e più precisamente a Milano "Charlie e la fabbrica di cioccolato", il musical basato sul famoso romanzo di Roald Dahl. Lo spettacolo partirà l'8 novembre e resterà alla Cattedrale della Fabbrica del Vapore di Milano per tutta la stagione teatrale 2019/2020.

"Charlie e la Fabbrica di Cioccolato" ha debuttato nel 2013 a Londra con la regia di Sam Mendes e dopo quattro anni di successi (ha raggiunto anche il più alto incasso settimanale nella storia del teatro inglese) si è spostato a New York. La versione italiana è diretta da Federico Bellone ("Mary Poppins", "Dirty Dancing"), con musica dal vivo eseguita da diciotto musicisti diretti dal Maestro Giovanni Maria Lori e coreografie curate da Gillian Bruce.

A interpretare Willy Wonka è Christian Ginepro, mentre ad alternarsi nel ruolo di Charlie sono Jeesee (Gregorio Cattaneo), Alberto Salve e Alessandro Notari.

Le prevendite dei biglietti sono già disponibili su ticketone.it e nei punti vendita abituali.