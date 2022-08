Che finimondo! Edoardo Vianello colpisce ancora

Myss Keta ha ripreso la sua “Il capello”, scritta 60 anni fa, e lui si conferma re delle hit: «Ma ai discografici non piaceva...» Edoardo Vianello Credit: © Getty Andrea Di Quarto







Lui, Edoardo Vianello, indomabile 84enne, 60 milioni di dischi venduti. Lei, Myss Keta, misteriosa rapper mascherata. Li ha fatti incontrare la canzone “Finimondo”, brano della cantante che si “aggrappa” al ritornello di “Il capello” di Vianello. Risultato? Un Disco d’oro e la Top 10 di Spotify.

«Non me lo aspettavo» confessa Vianello. «Il brano mi è piaciuto subito. Le atmosfere erano particolari, strane, e poi il ritornello ci sta benissimo... Mi fa effetto vedere dei ragazzini che mi passano accanto senza saper chi sono e cantano “che finimondo, per un capello biondo”, un brano del 1961!».

Fu la sua prima hit.

«In realtà l’avevo scritta prima ancora, con Carlo Rossi, il mio autore, ma ai discografici non piaceva. Dicevano che era una barzelletta e che raccontata una volta non faceva più ridere. Ero un ragazzino e di fronte a tutti quei “professoroni” abbozzai. Però non ero convinto...».

E allora?

«La rifeci nel 1961. Ebbi la fortuna che ad arrangiarla fu il grande compositore Luis Bacalov. La cantai in tv a “Studio Uno”, uno show con Mina e le Kessler, e vendette 100 mila copie. Poca roba per quei tempi, ma divenne popolare».

Perché le sue canzoni funzionano ancora?

«Erano compatte e col tempo sono maturate, sono diventate, mi faccia esagerare, dei piccoli capolavori. Ai tempi non mi veniva riconosciuto, gli altri cantautori erano cupi, tormentati...».

Come si fa a scrivere i tormentoni, ovvero motivi che restano così impressi?

«Non c’è una ricetta. Certe frasi delle mie canzoni sono entrate nel modo comune di parlare per l’affetto della gente. Io e Rossi scrivevamo in modo spontaneo, ci divertivamo a fare musica, senza pensare alla fama».

Dopo “Finimondo” la sua agenda si è infittita.

«Sì, quest’estate sono in tour. E il 31 agosto sarò all’Arena di Verona con Myss Keta per la serata finale del “Power Hits Estate” di Rtl».