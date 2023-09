Chiara Ferragni torna a Milano per un’emergenza. Preoccupazione per Fedez

Dal management di Chiara Ferragni è arrivata questa dichiarazione: «Non abbiamo dichiarazioni ufficiali». Redazione Sorrisi







Chiara Ferragni è rientrata improvvisamente a Milano per un'emergenza, lo ha comunicato lei stessa con una story su Instagram nella quale ringraziava l'amica Chiara Biasi, scrivendo: «Ai migliori amici che saltano sul primo aereo insieme a te quando hai un'emergenza». Chiara si trovava a Parigi per la settimana della moda d'oltralpe.

Successivamente ha pubblicato alcune foto da Milano con i figli Leone e Vittoria, accompagnate dall'emoji delle mani raccolte in preghiera.

Quasi contemporaneamente, in diretta su Twitch, Davide Marra (co-conduttore di "Muschio Selvaggio" dopo l'abbandono di Luis Sal) aveva detto: «Comunque, mandate un abbraccio a Federico in chat e non dico altro».

Dal management di Chiara Ferragni è arrivata questa dichiarazione: «Non abbiamo dichiarazioni ufficiali».