Coez: cos’è il suo format “Nella Casa”

09 Marzo 2020 | 10:24 di Cecilia Esposito

Neanche a farlo apposta con il nuovo decreto sicurezza emanato dal Governo per limitare la diffusione del COVID-19, dal 15 marzo Coez si chiuderà in una villetta poco lontana da Roma per un mese per inaugurare il progetto innovativo "Nella Casa". Ogni domenica nascerà un brano inedito che verrà pubblicato sulle piattaforme streaming insieme a contenuti video inediti che andranno sul canale ufficiale di YouTube di Coez.



Come lo stesso rapper ha raccontanto sul suo profilo Instagram: «Sono circa 2 anni che lavoriamo a questo progetto e finalmente posso cominciare a parlarne. Dal 15 marzo mi chiuderò in una casa allestita a studio di registrazione e ogni inizio settimana ci sarà un ospite o più di uno col quale scriveremo un pezzo inedito che uscirà la domenica seguente, questo per 4 settimane. L’obiettivo è farvi entrare in studio con noi facendovi seguire in diretta quello che accadrà, rendervi appunto partecipi del processo creativo che sta dietro ad una canzone».

Coez e i suoi ospiti, artisti e produttori di spicco della scena musicale attuale, vi faranno entrare in questa casa dei divertimenti per tutti gli appassionati di musica, un dietro le quinte del processo creativo che si nasconde dietro ogni grande hit, realizzando brani inediti che saranno poi disponibili sulle piattaforme di streaming online.

"Nella Casa", dunque, è un progetto innovativo che non ha precedenti nel mercato musicale italiano e non vediamo l'ora di farci visita.