Come andare con Sorrisi al Radio Zeta Future Hits Live

L’evento si terrà al Centrale del Foro Italico di Roma il 10 giugno Redazione Sorrisi







È tutto pronto a Roma per l’evento Radio Zeta Future Hits Live, che si terrà al Centrale del Foro Italico di Roma il 10 giugno e si vedrà in diretta in radiovisione su Radio Zeta e Rtl 102.5, sulla piattaforma Rtl 102.5 Play, su Sky Uno e in chiaro su Tv8. Saranno tantissime le star del pop che si esibiranno, da Blanco a Elodie, da Annalisa a Lazza. Sorrisi potrà portare alcuni tra voi all’evento. Come fare? Mandate una mail a sorrisi@mondadori.it scrivendo il vostro nome, età, città di provenienza, indicando come oggetto “Future Hits Live” e rispondendo a questa domanda: qual è l’artista che aspettate di più in questo concerto e perché? Chi sarà scelto riceverà una risposta entro pochi giorni.