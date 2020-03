Da Jovanotti a Fiorello e Fedez: gli appelli a stare in casa dei personaggi del mondo dello spettacolo

10 Marzo 2020 | 17:01 di Giulia Ciavarelli

«Restate a casa» urlano a gran voce sui social network tutti i personaggi del mondo dello spettacolo, esortando il pubblico a non uscire dalle proprie abitazioni in un momento così difficile per il nostro Paese. Da chi decide di pubblicare semplicemente un video o uno scatto dalle proprie case a chi consiglia libri e serie tv da recuperare; molti decidono di condividere le precauzioni da adottare per arginare il Coronavirus, invitano i fan a rispettare le regole e ringraziano i medici per il lavoro che stanno svolgendo.

Ci sono molti artisti che allietano i fan con la loro (nuova) musica: da Giuliano Sangiorgi a Tommaso Paradiso e Fulminacci, che per l'occasione metterà una demo «casalinga e amatoriale» da ascoltare nelle prossime ore. Non mancano le esibizioni canore di Tiziano Ferro e Levante. Oltre a pubblicare uno scatto sui social, Alessandra Amoroso è ideatrice di una bella iniziativa: mettere a disposizione le sue storie di Instagram per tutti i dubbi e le domande dei fan, a rispondere è la divulgatrice scientifica Roberta Villa.

Tutte le star hanno aderito alla raccolta fondi lanciata da Chiara Ferragni e Fedez per donare all'ospedale San Raffaele di Milano le attrezzature necessarie per fronteggiare l'emergenza sanitaria: in sole 24 ore sono stati raccolte oltre tre milioni di euro. Per effettuare una donazione basta registrarsi sul sito di crowdfunding Gofundme. Da Fiorello ad Antonella Clerici, passando per Amadeus e Flavio Insinna, anche molti personaggi televisivi si sono uniti chiedendo ai propri follower di rimanere in casa.



#Iorestoacasa: ecco gli appelli di molti personaggi del mondo dello spettacolo sui social network.