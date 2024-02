Disco, film e… “nel” o “nell”. La Nannini giocherellona

A cinque anni dall’ultimo disco, il 22 marzo esce il nuovo album di Gianna Nannini Redazione Sorrisi







A cinque anni dall’ultimo disco, il 22 marzo esce il nuovo album di Gianna Nannini “Sei nel L’Anima” (con spazio, chissà perché, tra “nel” e “l”). “Sei nell’anima” (col “nell” invece tutto attaccato) è il titolo del film, dal 2 maggio su Netflix, che racconta la sua storia.

In autunno Gianna torna in concerto con il “Sei nell’anima tour - European Leg“: il via da Zurigo il 25 novembre. Info e biglietti su friendsandpartners.it.