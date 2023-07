Dj Jad e Wlady insieme ad Al Bano e Laïoung nel singolo “1966”

I quattro artisti pubblicano una canzone per l'estate, tra passato e contemporaneità Redazione Sorrisi







Si intitola "1966" il nuovo singolo di Dj Jad e Wlady, in collaborazione con Laïoung. Il titolo rende omaggio all’anno di pubblicazione di una delle canzoni di successo nella carriera di Al Bano, "Io di notte", reinterpretata qui in chiave contemporanea. Il cantautore non viene solo citato, ma partecipa al brano, disponibile su tutti gli store digitali per l’etichetta musicale Just Entertainment di Sergio Cerruti.

Un mix di elementi tra elettronica, hip-hop e sonorità moderne crea un suono fresco ed estivo che permette alla canzone di connettersi con un pubblico trasversale di tutte le età. Riguardo a questa collaborazione, Dj Jad e Wlady hanno dichiarato: «Abbiamo sempre nutrito una profonda stima professionale e umana per Al Bano, per cui consideriamo un grande onore aver potuto utilizzare uno dei suoi brani per la nostra produzione».

Nessuno degli artisti coinvolti ha bisogno di presentazioni. Questo progetto unisce due artisti che al momento sono impegnati nel fantastico successo del tour degli Articolo 31, l'intramontabile Al Bano, che continua a incantare il pubblico in tutto il mondo, e il talentuoso rapper Laïoung. Nonostante i loro impegni, hanno trovato il tempo di regalarci un'altra canzone perfetta per l'estate.

"1966" è l'ultimo estratto prima dell'atteso progetto musicale intitolato “ALBOOM”, la cui uscita è prevista per il 13 ottobre. Questo disco rappresenta il viaggio musicale che la Just Entertainment ha intrapreso negli ultimi due anni insieme a Dj Jad e Wlady, coinvolgendo artisti come J-Ax, Ivana Spagna, Katia Ricciarelli, Il Cile, Primo e Danti.