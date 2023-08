Duran Duran, nel nuovo album c’è anche Victoria dei Maneskin

In "Danse Macabre", in uscita a ottobre, la collaborazione della bassista per la cover di "Psycho Killer" Redazione Sorrisi







I Duran Duran hanno annunciato il loro nuovo album: s'intitola "Danse Macabre", uscirà il prossimo 27 ottobre e vede la partecipazione di Victoria De Angelis dei Maneskin. Lo stesso John Taylor ha commentato così la partecipazione della bassista: «La prima volta che ho incontrato Vicky, le ho chiesto quali fossero le sue ispirazioni al basso ha detto subito: "Tina Weymouth!" Ho risposto: "Anche per me". Quando mi è venuta l'idea di fare una cover di "Psycho Killer", ho pensato: "Chiamerò Vic". Naturalmente l’idea le piaceva!».

Il 16esimo album in studio della band include infatti, oltre a nuove canzoni, cover di Billie Eilish, dei Talking Heads, dei Rolling Stones, di Siouxsie and The Banshees. Oltre a Victoria, ci sono collaborazioni speciali con l'ex membro della band Andy Taylor, il produttore, chitarrista e compositore Nile Rodgers, Warren Cuccurullo e i produttori Josh Blair e MrHudson.

Il percorso di "Danse Macabre" inizia il 31 ottobre 2022 a Las Vegas con una speciale performance dal vivo in occasione di Halloween. Queste 13 tracce portano il pubblico nella loro speciale festa, tra melodie oscure, cover a tema e nuove versioni dei loro classici spettrali. È proprio il brano che dà il titolo al disco a essere pubblicato per primo tra i tre inediti, con un mix di percussioni incalzanti, sintetizzatori distorti e i versi di Simon LeBon.

La tracklist