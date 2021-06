È arrivata Mediaset Infinity con Champions, serie e film

Ufficialmente è nata la nuova piattaforma streaming Mediaset Infinity, l’unico servizio in Italia che unisce l’offerta della tv generalista a una ricca sezione on demand.

Il sito si articola essenzialmente su tre sezioni. La prima è quella gratuita dove si può vedere online, in diretta o on demand, integralmente o in singoli video, tutta l’offerta delle reti generaliste Mediaset. A partire dai grandi show e dalle fiction di Canale 5, per arrivare ai programmi e alle serie degli altri canali.

C’è, poi, la sezione a pagamento ereditata da Infinity: con 7,99 euro al mese si potranno vedere film e serie tv di primissima fascia. Qualche esempio? Tutto “Il trono di spade” in 4K, le anteprime di “Judas & the Black Messiah” e “Godzilla vs Kong”, tutti e sei i film del “Signore degli anelli” e di “Lo Hobbit”, e tanto altro. Infine c’è la Champions League: senza sovrapprezzo si potranno vedere 104 partite in live streaming.