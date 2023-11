È già Natale con Il Volo

Un EP di quattro classici delle feste per immergersi in anticipo nell'atmosfera natalizia Redazione Sorrisi







Allo scoccare di novembre, Il Volo si prepara già per Natale. Il trio pubblica un EP composto da quattro brani dal titolo “4 Xmas”. Già disponibile in tutti gli store digitali, contiene versioni speciali di “Happy Xmas (War is over), “Amazing Grace”, “O Tannembaum” e “Feliz Navidad”.

Dopo il tour in Europa, Sud America e le date al Teatro Arcimboldi di Milano, arriva questo progetto che ci immerge direttamente nella magia delle feste natalizie, con la loro accogliente atmosfera. Nel 2024 compiranno 15 anni di carriera e per festeggiare saranno in Giappone con quattro concerti tra aprile e maggio e in Cina con un calendario ancora da scoprire.