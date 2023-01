È morta Lisa Marie Presley, figlia di Elvis

Il 12 gennaio 2023 ci lascia la cantante figlia del grande artista. Aveva 54 anni Alessandro Alicandri







Il 12 gennaio ci ha lasciati Lisa Marie Presley, figlia di Elvis. Aveva 54 anni. Com'è noto il padre morì a soli 42 anni per un arresto cardiaco dovuto alle conseguenze di una patologia intestinale. Sorte simile è spettata a Lisa, ricoverata in ospedale in via emergenziale. Purtroppo non ce l'ha fatta. Ecco le dichiarazioni della mamma:

“È con il cuore pieno di dolore che annuncio la notizia della morte della mia meravigliosa figlia Lisa Marie. Era una donna appassionata, forte e amorevole, più di chiunque abbia mai conosciuto".

Lisa Marie Presley ha avuto una carriera musicale altalenante ma era più che altro famosa come personaggio protagonista del costume statunitense. In carriera ha pubblicato tre album. È stata moglie di Michael Jackson e Nicolas Cage ed è stata il volto dietro Graceland, il luogo che raccoglie cimeli e ricordi del papà Elvis.