È morta Sinead O’Connor: aveva 56 anni

Ci lascia il 26 luglio una grande artista di fama internazionale Alessandro Alicandri







Ci ha lasciati a soli 56 anni Sinéad O'Connor, la cantante irlandese famosa nel mondo con il brano "Nothing compares 2 U" e non solo. Le cause della morte non sono ancora chiare, ma la sua vita di certo è stata piuttosto travagliata, segnata dalla malattia mentale, dalle problematiche pesantissime di violenza nel corso della sua infanzia. La sua scomparsa arriva a circa un anno e mezzo dal suicidio di suo figlio Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, che ha scelto di togliersi la vita a soli 17 anni. Aveva piani per esibirsi in giro per il mondo tra il 2024 e il 2025.