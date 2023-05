È morta Tina Turner: aveva 83 anni

Ci lascia una delle più grandi performer al mondo, voce di grandi successi. Ha duettato con Eros Ramazzotti Alessandro Alicandri







La cantante Tina Turner è morta all'età di 83 anni. Lo ha annunciato oggi 24 maggio il portavoce dell'artista. Nella nota, si dice: “Tina Turner, la regina del rock'n'roll è morta in pace oggi all'età di 83 anni dopo un lungo periodo di malattia nella sua casa a Kusnacht, vicino a Zurigo, in Svizzera. Con lei, il mondo perde una leggenda della musica e un modello per tutti”. La star di origine statunitense è stata una delle donne più amate del pop rock, conosciuta per la sua musica ma soprattutto per il suo carisma sul palco. Tra i suoi brani più famosi, “The best”, “What's love got to do with it”, “Proud Mary“ e naturalmente la versione con Eros Ramazzotti del brano “Cose della vita”, che ha avuto un successo strepitoso nella sua versione in lingua spagnola in tutto il mondo.