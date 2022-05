È morto Andrew Fletcher, il tastierista dei Depeche Mode: aveva 60 anni

Una notizia che sconvolge tutto il mondo della musica internazionale Alessandro Alicandri







Il mondo della musica piange uno dei suoi più grandi protagonisti: Andrew Fletcher, il tastierista dei Depeche Mode. Presente nel gruppo con Vince Clarke (che abbandonò poco dopo), Dave Gahan e Martin Gore fin dall'esordio, con la sua visione ha cambiato il volto della musica alternativa mondiale da cui tutti ancora oggi si ispirano. È stato in tour con la band fino al 2018 e si occupava non solo delle tastiere, ma anche dei sintetizzatori e del basso. Negli ultimi anni ha lavorato anche come deejay. Su Instagram e Twitter l'annuncio è arrivato immediatamente. «Siamo sconvolti e travolti dalla tristezza per la morte del nostro amico, famigliare e compagno di band Andy “Fletch” Fletcher. Aveva un cuore puro, un cuore d'oro e c'era sempre per offrire il suo supporto, una parola faccia a faccia, una buona risata e una pinta di birra fredda. I nostri cuori sono con la sua famiglia e chiediamo a tutti pensare a loro rispettando la loro privacy in un momento così difficile».