È morto Franco Gatti dei Ricchi e Poveri: aveva 80 anni

Ci lascia il 18 ottobre uno dei nomi più popolari della musica italiana anni 70, 80 e 90, Franco Gatti dei Ricchi e Poveri. Aveva 80 anni.

La notizia arriva direttamente dal gruppo che lo saluta con un messaggio struggente: «È andato via un pezzo della nostra vita. Ciao Franco». Nel 2013, dopo la morte del figlio Alessio, Franco ha deciso di lasciare il gruppo vocale e quindi anche la musica. Nel 2020 è poi tornato sul palco per una reunion con Marina Occhiena al Festival di Sanremo. Attualmente, i brani del gruppo venivano portati in giro per l'Italia solo da Angela Brambati e Angelo Sotgiu.