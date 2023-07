È morto Tony Bennett, aveva 96 anni

Ci ha lasciati il grande crooner di fama internazionale Alessandro Alicandri







Una delle voci più importanti al mondo, quella di Tony Bennett, ci ha lasciati a 96 anni. È stato definito e non a torto “l'ultimo crooner”, ovvero quella tipologia di cantante che con una voce bassa e intensa, racconta i sentimenti dell'uomo. Ha conquistato tutti: da Frank Sinatra a Lady Gaga e il 21 luglio ci ha lasciati a due settimane dal suo 97esimo compleanno, morendo nella sua casa di New York.

"Mi sento come un tenore che canta come un baritono" ha sempre raccontato, con quell'idea romantica di fare musica per distrarli dai loro problemi cercando di farle stare bene. Tra le tante cose speciali di Tony Bennett, c'è la sua capacità di rimanere iper famoso nel suo mondo nonostante la musica si sia del tutto rivoluzionata, sopravvivendo all'invasione del rock e trovando una nuova popolarità nel rock grazie alla collaborazione con Lady Gaga. Entrerà negli annali il suo primo posto in classifica con "Cheek to cheek” certificandolo come il più anziano artista al numero uno della Billboard 200.