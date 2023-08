È morto Toto Cutugno: aveva 80 anni

Dopo lunga malattia, ci ha lasciati uno dei più popolari artisti italiani Alessandro Alicandri







Ci ha lasciati il 22 agosto intorno alle 16.00 Toto Cutugno, uno dei più popolari artisti e cantautori italiani celebre e apprezzato non solo in Italia, ma nel mondo intero. Era ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano per una lunga malattia. Ad dare la notizia all'Ansa è stato il manager Danilo Mancuso che conferma «Si era aggravato negli ultimi mesi». Tra le sue canzoni più popolari "L'italiano“, “Solo noi”, “Innamorati” e molte altre.

Nato il 7 luglio del 1943 era diventato un simbolo della musica italiana, soprattutto grazie all’indimenticabile testo proprio de “L’Italiano”: «Lasciatemi cantare, con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Nella sua lunga carriera ha partecipato, da solo o in gruppo, 15 volte al festival di Sanremo (vincendo nel 1983), scritto canzoni per Domenico Modugno, Adriano Celentano e Ornella Vanoni, ma si è cimentato anche con la conduzione televisiva. Nel 1990 ha partecipato all’Eurovision Song Contest, vincendolo con “Insieme: 1992”. L'Italia è riuscita a vincere la manifestazione europea solo altre due volte: con Gigliola Cinquetti (1964) e i Maneskin (2021).