Ed Sheeran e Rod Stewart al Lucca Summer Festival

Due concerti di Ed Sheeran in esclusiva per l’Italia (8 e 9 giugno). E anche Rod Stewart, Tedua, Lenny Kravitz, Salmo e molti altri si esibiranno al “Lucca Summer Festival” in programma la prossima estate, una delle più importanti manifestazioni rock e pop del nostro Paese (organizzata da Mimmo D’Alessandro e Adolfo Galli, per info: dalessandroegalli.com) con concerti che si tengono in luoghi suggestivi come le piazze e le celebri Mura della città toscana.

Tra gli eventi 2024 presentati a Milano dal sindaco Mario Pardini e dai suoi assessori (tra cui Remo Santini, responsabile del Turismo) ci saranno le celebrazioni per il centenario dalla scomparsa del lucchese Giacomo Puccini, una tappa del Giro d’Italia (8 maggio), il “Lucca Fashion Week(end)” (27-29 giugno) e “Lucca Comics & Games”, il più importante evento al mondo dedicato a fumetti e giochi (dal 30 ottobre al 3 novembre). Intanto si comincia il 4 febbraio con “Lucca in Maschera”, il carnevale dedicato alle famiglie.