Elio e le Storie Tese in concerto a teatro per Vidas

Giusy Cascio







Il 7 maggio alle 21, al Teatro Nazionale di Milano (in via Giordano Rota, 1) Elio e le Storie Tese si esibiranno a favore di Vidas, associazione che difende il diritto del malato a essere curato anche quando non può più guarire, perché finché c’è vita sia la miglior vita possibile.

I fondi raccolti al concerto, di cui Sorrisi è media partner, andranno a sostegno di Casa Sollievo Bimbi, il primo hospice pediatrico in Lombardia per la cura di bambini e ragazzi con malattie inguaribili.

I biglietti, disponibili su ticketone.it, vanno da 25 a 150 euro ed è possibile prenotare il proprio posto su vidas.it/evento/elio. Per informazioni, si può scrivere una email a: segreteria.eventi@vidas.it.