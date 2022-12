Elisa dal teatro alla tv: un concerto su Rai2

Da venerdì 16 dicembre in radio il nuovo singolo estratto dall’ultimo album. A gennaio una serata evento in prima serata Cecilia Uzzo







È "Come te nessuno mai", il nuovo singolo di Elisa, in rotazione radiofonica da venerdì 16 dicembre. Naturalmente si tratta di un altro estratto dall’album "Ritorno al Futuro / Back to the Future", che la cantante ha pubblicato nel febbraio 2022 per Island Records / Universal Music. Per di più, la canzone è quella che apre la scaletta delle serate del tour teatrale "An Intimate Night", che sta impegnando Elisa dall’inizio del mese in una serie di concerti speciali in tutta Italia e che arriverà in prima serata televisiva.

Il tour nei teatri in prima serata tv

Già sold out un mese prima della sua partenza, il tour nei teatri "An Intimate Night" di Elisa vede la partecipazione straordinaria di Dardust al pianoforte (e curatore degli arrangiamenti speciali dei brani), Andrea Rigonat alle chitarre e agli archi Caterina Coco (primo violino), Alessio Cavalazzi (violino), Matteo Lipari (viola), Valentina Sgarbossa (violoncello) e Simone Giorgini (contrabbasso).

La data del 10 dicembre a Milano è stata dedicata all’ambiente, tema che resta centrale per l’artista. Il concerto aveva l’obiettivo di raccogliere fondi per “Music for the Planet”, progetto di Music Innovation Hub, Aworld e Legambiente, fortemente sostenuto da Elisa. Obiettivo del fondo è mettere a dimora alberi in diverse aree italiane allo scopo di contrastare la crisi climatica e dare nuovo respiro alle aree urbane più inquinate contribuendo al progetto europeo “Life Terra”, che ha come obiettivo per il 2025 la messa a dimora di 500 milioni di nuovi alberi in Europa (di cui 9 in Italia) e curarli per i 3 anni successivi.

Proprio il concerto speciale del 10 dicembre verrà trasmesso in prima serata su Rai2 il prossimo 5 gennaio, con la messa in onda della serata che ha visto la partecipazione di tantissimi ospiti giunti a sorpresa sul palco, da Luciano Ligabue a Rkomi, da Giuliano Sangiorgi ad Emma, da Mahmood a Tommaso Paradiso, fino a Brunori Sas, Edoardo Leo, Paolo Fresu.

"Come te nessuno mai"

Il brano è stato descritto come il frutto di un lavoro di «taglia e cuci emotivo». Scritta dalla stessa Elisa con il fidato collaboratore Davide Petrella sugli arrangiamenti di Patrick Warren e Andrea Rigonat, "Come te nessuno mai" è una canzone d’amore che l’espressività vocale di Elisa accompagna nell’analisi più profonda delle tante sfumature emotive. «Con te mi sento come una bambina/ Una promessa, una bugia/ La verità è che dovrei stringerti di più/ E me ne accorgo solo adesso che ti amo come non ti ho amato mai», intona la cantante nel brano che, in un gioco di elettronica e riff di basso, trasporta l’ascoltatore in un’atmosfera senza tempo.