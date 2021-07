Eros Ramazzotti: esce il doppio vinile di “Dove c’è musica”

"Eros21", la riedizione in digitale e in vinile degli album che hanno segnato la carriera parte da qui Redazione Sorrisi







Prende il via a partire dal 16 luglio “Eros21”, un percorso che ci porterà a riscoprire la discografia di Eros Ramazzotti, a partire da “Dove c’è musica”. Esce in versione doppio vinile colorato blu, il suo settimo album (del 1996), pietra miliare della sua carriera musicale. L’album è ora disponibile anche in versione rimasterizzata su tutte le piattaforme digitali.

Una nuova versione per il 25esimo anniversario dell’uscita del disco che per 16 settimane è rimasto al primo posto nelle classifiche italiane e solo nel nostro paese ha venduto 1.500.000 copie e 9 milioni in tutto il mondo, conquistando le classifiche anche all’estero. Per celebrarlo, Apple Music propone inoltre una sezione dedicata, con una videointervista esclusiva e playlist ad hoc.

È solo l’inizio: Sony Music ha annunciato per il 2021 l’uscita (con rimasterizzazioni in 192 khz) delle ristampe in vinile e le ripubblicazioni digitali dei dischi che hanno segnato la carriera di Eros Ramazzotti.