Eurovision 2024, la prima semifinale: i 10 finalisti

Il primo verdetto su Raidue è arrivato. Li rivedremo nella finale dell'11 maggio







Ecco i risultati! Il 7 maggio alle 21 abbiamo visto su Raidue i primi 15 Paesi gareggiare all'ultima nota nel primo appuntamento dell'Eurovision Song Contest per uno dei 10 posti per la finale del prossimo 11 maggio. Ospiti di questo esordio alla Malmö Arena in Svezia sono stati Eleni Foureira, Eric Saade, Chanel ma anche Johnny Logan (vincitore nel 1980 e 1987) e Benjamin Ingrosso. Ecco i nomi e i Paesi ufficialmente passati in finale. Vi ricordiamo che questa sera abbiamo visto esibirsi, anche se non in gara oggi, i brani di 3 Paesi già in finale, quindi: Regno Unito, Germania, Svezia.

Chi sono i primi 10 finalisti del 7 maggio