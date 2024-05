Eurovision 2024, la seconda semifinale: i 10 finalisti

Il secondo verdetto su Raidue è arrivato. Li rivedremo nella finale dell'11 maggio Alessandro Alicandri







Ecco i risultati! Il 9 maggio abbiamo visto su Raidue 16 Paesi contendersi uno dei 10 posti in finale durante l'Eurovision Song Contest. Le canzoni vincitrici le rivedremo assieme a quelle della prima semifinale e ai paesi già in finale di diritto sabato 11 maggio. In questa serata abbiamo visto esibirsi (fuori gara, è già in finale) Angelina Mango con il suo brano "La noia". Le simpaticissime conduttrici Petra Mede e Malin Åkerman in questa serata hanno ospitato Helena Paparizou (con la sua "My number one"), Charlotte Perrelli (con "Take me to your heaven" e Sertab Erener (con "Everyway that I can") e prima della fine della puntata, gli Herreys, vincitori nel 1984. In più sarà ospite il finlandese Käärijä con la sua "Cha cha cha". Ecco i nomi.

Chi sono i 10 finalisti del 9 maggio