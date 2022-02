Eurovision Song Contest 2022: la Russia è stata espulsa

Non è tardata a arrivare la dura risposta dell'EBU, l'unione delle Reti che organizzano e decidono sulla competizione canora Alessandro Alicandri







L'attacco della Russia ai danni dell'Ucraina è un fatto che coinvolge non solo la politica, l'economia e la sicurezza internazionale, ma anche il luogo che anche in tempi di pace promuove i valori della fratellanza tra popoli attraverso la musica: l'Eurovision Song Contest. L'EBU, l'ente che riunisce tutte le reti televisive europee e che organizza di fatto l'evento che quest'anno si terrà a Torino dal 10 al 14 maggio, ha deciso che la Russia sarà espulsa dalla competizione.

Ecco il testo:



“L'EBU ha decretato che non ci sarà alcuna partecipazione russa all'Eurovision Song Contest di quest'anno. Il comitato esecutivo dell'EBU ha preso una decisione scaturita in concerto con l'organizzazione dell'Eurovision Song Contest, il cosiddetto “Reference Group” sulla base delle regole e dei valori dell'EBU. [...] La scelta riflette il clima di preoccupazione che alla luce della crisi senza precedenti in Ucraina: l'inclusione russa alla gara porterebbe discredito alla manifestazione. Prima di prendere questa decisione, EBU si presa del tempo per delle consultazioni come realtà apolitica che agisce per sostenere i valori del servizio pubblico televisivo. Vogliamo proteggere i valori di una competizione culturale che promuove scambio e comprensione tra le nazioni, che riunisce il pubblico e celebra la diversità attraverso la musica, unendo di conseguenza l'Europa su un unico palco”.