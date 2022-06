Eurovision Song Contest 2023: non sarà in Ucraina

L'ipotesi ufficiale è che si faccia nel Regno Unito, perché mancano le condizioni di sicurezza per raggiungere il Paese dei Kalush Orchestra Alessandro Alicandri







Subito dopo la vittoria dei Kalush Orchestra, l'EBU (l'ente delle reti europee che organizza l'Eurovision Song Contest) ha fin da subito valutato la possibilità di ospitare l'evento in Ucraina, come nei desideri dei vincitori e del presidente Volodymyr Zelens'kyj. Ebbene, secondo una nota pubblicata il 17 giugno proprio da EBU, non ci sarebbero in questo momento le condizioni di sicurezza per permettere a una qualsiasi città ucraina di ospitare la manifestazione.

Il problema è relativo non solo alla sicurezza interna, ma anche alla possibilità di spostarsi liberamente verso e all'interno del Paese. Per questo motivo ma soprattutto perché l'Eurovision Song Contest del 2023 va già organizzato oggi, si dovrà trovare un luogo alternativo per ospitare la prossima edizione. Si sta valutando quindi in questo momento di ospitare la manifestazione nel Regno Unito, è sempre scritto nella nota, ma attenzione: le decisioni e i voleri dell'Ucraina guideranno in modo forte la manifestazione al di là del luogo che la ospiterà.