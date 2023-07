Eurovision Song Contest 2024: sarà a Malmö. Ecco le date

Dal 7 all'11 maggio si torna (dopo il 2013) nella splendida città svedese, fortissima in temi di ecologia e innovazione Alessandro Alicandri







La prossima edizione dell'Eurovision Song Contest, prevista in Svezia grazie alla vittoria di Loreen, arriverà a Malmö nelle seguenti date: martedì 7 maggio, giovedì 9 maggio vedremo le semifinali e sabato 11 maggio ci sarà la finale. Per il quinto anno consecutivo, non viene scelta la capitale del paese ospitante. È la terza volta che si tiene l'evento nella città svedese, dopo l'edizione del 1992 e quella del 2013.

Ecco le dichiarazioni del supervisore esecutivo Martin Österdahl: «Malmö è molto impegnata nei temi della diversità, dell'inclusività e dell'innovazione ed è quindi perfettamente allineata con lo spirito della competizione. La presenza di infrastrutture di trasporto così sviluppata inoltre, renderà gli spostamenti nella città più semplici». Non è tutto, da anni la città è coinvolta in progetti di sostenibilità e iniziative ecologiche.