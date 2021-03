Eve Hewson, la figlia di Bono, è protagonista di “Dietro i suoi occhi”

Se papà è una vera e propria leggenda della musica, Eve sta costruendo una carriera artistica tutta sua: da qualche anno, infatti, ha iniziato a fare l’attrice Eve Hewson in “Dietro i suoi occhi” Redazione Sorrisi







Il suo nome è Eve Hewson ed è la secondogenita di Bono, cantante e leader degli U2, avuta dalla moglie Ali Hewson. E se papà è una vera e propria leggenda della musica, Eve sta costruendo una carriera artistica tutta sua: da qualche anno, infatti, ha iniziato a fare l’attrice.

In questi giorni la stiamo vedendo nelle vesti di protagonista della serie Netflix “Dietro i suoi occhi”. Eve interpreta Adele, la moglie tradita dello psichiatra David Ferguson. Memphis Eve Sunny Day (questo è il vero nome della ragazza) è nata a Dublino il 7 luglio del 1991 e si è innamorata molto presto della recitazione, muovendo i primi passi in un gruppo teatrale della sua città, andando poi a completare la sua formazione a New York.

Ha debuttato nel 2008 in “The 27 club”, mentre tre anni dopo ha recitato nel film di Paolo Sorrentino “This must be the place”. «I miei genitori non avrebbero mai immaginato che sarei diventata attrice, ma niente poteva fermarmi: sono molto testarda. Loro conoscono molti attori e sanno quanto questa carriera non sia facile» ha detto l’attrice raccontando dei rapporti con mamma e papà.

Dietro i suoi occhi

Simona Brown interpreta Louise, una madre single che ha una relazione con il suo capo, lo psichiatra David (Tom Bateman). La sua vita prende una strana piega quando fa amicizia con Adele (Eve Hewson), la moglie del suo amante, e si ritrova intrappolata in una rete di bugie e segreti in cui niente è come sembra. Con Robert Aramayo tra gli altri interpreti, Dietro i suoi occhi è prodotta da Left Bank Pictures (The Crown) e sceneggiata da Steve Lightfoot e Angela LaManna (dal romanzo bestseller di Sarah Pinborough).