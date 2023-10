A più di una settimana dal ricovero, il rapper torna a casa «Ringrazio mia moglie che mi è stata sempre vicina» Fedez esce dall'ospedale Fatebenefratelli con la moglie Chiara Ferragni Credit: © Ansa Redazione Sorrisi







Fedez è stato dimesso dall’Ospedale Fatebenefratelli di Milano e può tornare a casa, lo conferma Adnkronos. Era stato ricoverato lo scorso 28 settembre per un’emorragia interna causata da due ulcere, dopo una prima operazione la situazione era di nuovo peggiorata domenica 1 ottobre. Dopo gli esami della mattina è stato firmato il via libera per le dimissioni oggi.

Chiara Ferragni, che era rientrata d'urgenza da Parigi per stare al fianco del marito, è arrivata intorno alle 15.00 all'ospedale a bordo di un van nero.

Le parole di Fedez fuori dal Fatebenefratelli

All'uscita Fedez, accompagnato dalla moglie, ha parlato con i giornalisti «Volevo ringraziare tutta la struttura del Fatebenefratelli, il professor Zappa e soprattutto tutti i donatori di sangue. Cercherò in qualche modo di far accendere un riflettore su questo, perché senza i donatori di oggi non sarei qui». Ha poi parlato di come si sente «Devo riprendermi ancora un pochino, ho bisogno di riposo, ma sto bene grazie» e ringraziato Chiara Ferragni «Ringrazio mia moglie che mi è stata sempre vicina».