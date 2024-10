Il dj e produttore torinese riempirà lo stadio il 28 giugno 2025 Redazione Sorrisi







Per la prima volta non sarà una band o una popstar o un cantautore a riempire lo stadio di San Siro a Milano ma... un dj. E non uno qualunque: Gabry Ponte ha annunciato per il 28 giugno 2025 l’evento “San Siro Dance”. Il produttore torinese farà ballare decine di migliaia di persone in una serata che si preannuncia imperdibile. I biglietti sono già in vendita. Info: livenation.it.