Gaia annuncia il nuovo album “Alma”

Il suo secondo disco arriva a fine ottobre, dopo il "Finalmente in tour" Gaia







È con una foto e un video sui suoi social che Gaia annuncia il suo nuovo album. Sulla pelle ha tatuato “Alma”, il titolo del nuovo progetto discografico in uscita il 29 ottobre per Sony Music Italy e Columbia Records. «Se è sulla mia pelle vuol dire che è reale» commenta l’artista che si prepara a regalare al pubblico il suo secondo disco che arriverà in autunno subito dopo il “Finalmente in tour”.

Un racconto in prima persona che mescola italiano e portoghese, con sonorità pop, urban e sudamericane a fare da sfondo. Il 17 settembre presenterà in anteprima alcuni brani a Milano (“Mi Manchi, Ancora” – Circolo Magnolia). “Gaia + Guests – Exclusive album preview” vedrà la partecipazione di diversi ospiti speciali.