Gianni Morandi, prosegue il recupero

Dopo essere rimasto vittima di un incidente in campagna in cui si è gravemente ustionato le mani e le gambe, Gianni Morandi è tornato a scrivere sui social.

17 marzo.Grazie a Siniša e a tutti gli amici del Bologna Football Club. Posted by Gianni Morandi on Wednesday, March 17, 2021

Lo ha fatto pubblicando su Facebook un video di auguri ricevuto dal Bologna, la sua squadra di calcio del cuore. Gianni ha scritto anche un messaggio: “Grazie a Siniša (Mihajlović, tecnico della squadra, ndr) e a tutti gli amici del Bologna Football Club”.

21 marzo. È il primo giorno di primavera e il decimo giorno di degenza in ospedale. Sono ricoverato al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena, un’eccellenza della nostra regione. La prima cosa che voglio fare è ringraziare tutta la straordinaria squadra che mi assiste quotidianamente, guidata dal primario dottor Davide Melandri. Con grande professionalità,tutti mi stanno aiutando a superare questo momento così delicato e difficile, ora è tempo di cominciare a muoversi. Questi sono i primi passi….Video di Anna Posted by Gianni Morandi on Sunday, March 21, 2021

Il primo giorno di primavera, poi, ha pubblicato un video in cui lo si vede sulla via del recupero in ospedale con una canzone di accompagnamento molto significativa: "Ragazzo fortunato" di Jovanotti. E ha scritto queste parole: «21 marzo. È il primo giorno di primavera e il decimo giorno di degenza in ospedale. Sono ricoverato al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena, un’eccellenza della nostra regione. La prima cosa che voglio fare è ringraziare tutta la straordinaria squadra che mi assiste quotidianamente, guidata dal primario dottor Davide Melandri. Con grande professionalità,tutti mi stanno aiutando a superare questo momento così delicato e difficile, ora è tempo di cominciare a muoversi. Questi sono i primi passi....Video di Anna»

Adesso attendiamo solo la notizia del suo ritorno a casa.