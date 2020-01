Gli album e i singoli più venduti del 2019: la classifica

07 Gennaio 2020 | 15:10 di Alessandro Alicandri

Fimi (la Federazione industria musicale italiana) ha pubblicato il 7 gennaio 2020 la classifica degli album più venduti nel corso del 2019 e i titoli delle canzoni che hanno avuto maggiore riscontro in termini di vendite (e streaming, soprattutto) negli ultimi 12 mesi. Vi raccontiamo com'è andata.



Tra i quattro dischi top della classifica c'è Ultimo per ben due volte: ottiene il primo posto con “Colpa delle favole” (pubblicato ad aprile 2019, le date sono molto importanti per questo genere di analisi) raggiungendo più di 150 mila copie vendute e quindi tre certificazioni disco di platino in circa 8 mesi. La crescita di Ultimo ha avuto un riflesso anche sul suo precedente "Peter Pan” (uscito l'8 febbraio 2018) che arriva al quarto posto con quattro dischi di platino collezionati finora. Numeri da capogiro che rendono il giovane cantautore uno dei protagonisti del mercato discografico attuale.



Non è l'unico però: a trionfare c'è anche Salmo con ‘Playlist’ (uscito a novembre 2018) e “Machete Mixtape 4” (luglio 2019). Della Machete Crew Salmo è uno dei fondatori e con il suo contributo ha dato vita a uno dei dischi corali più importanti della scena rap odierna. L'artista conquista rispettivamente quattro e due dischi di platino. Dopo le prime quattro posizioni gli album di Marracash, Ligabue, Fedez, Marco Mengoni e Tiziano Ferro (molti di questi sono usciti di recente) hanno ottenuto per ora un disco di platino.



Nella top 10 non ci sono donne: al quindicesimo posto troviamo Billie Eilish, artista rivelazione del 2019 con “When we fall asleep, where do we go?” e al 18esimo c'è la prima italiana, Elisa con “Diari aperti”. Nella top 100 le donne presenti (unendo artiste italiane e internazionali) sono quattordici. Ecco la top 10 generale album.

Gli album più venduti del 2019

1. Colpa delle favole – Ultimo

2. Playlist live – Salmo

3. Machete Mixtape 4 – Machete Crew

4. Peter Pan – Ultimo

5. Persona – Marracash

6. Start – Ligabue

7. Paranoia airlines – Fedez

8. Atlantico on tour – Marco Mengoni

9. Accetto miracoli – Tiziano Ferro

10. Bohemian Rhapsody (O.S.T.) – Queen

I singoli più venduti del 2019

Tra le canzoni vince la hit estiva preferita dai più giovani, “Una volta ancora”, cantata da Fred De Palma con la collaborazione della cantante spagnola Ana Mena. Il brano ha ricevuto certificazioni per ben cinque dischi di platino. La produzione è di Takagi & Ketra ed è scritta anche da Federica Abbate.



Si difende benissimo “È sempre bello” di Coez, secondo brano più ascoltato dell'anno. L'artista non ne sbaglia una e riesce ancora una volta a colpire il cuore degli italiani con uno dei brani più richiesti nello streaming: risultano infatti solo su Spotify oltre 73 milioni di riproduzioni.

Al terzo posto c'è la hit "Calma (Remix)"di Pedro Capó, il portoricano che ha fatto ballare tutto il mondo con questo brano nelle sue molteplici versioni (una cantata da Alicia Keys, un'altra remixata da Alan Walker). Al quarto c'è il vincitore del Festival di Sanremo 2019, Mahmood con “Soldi”, presente anche in “Calipso” di Charlie Charles. Ecco ora la top 10 dei singoli.



Trovate il documento completo con tutte le posizioni e singoli sul sito Fimi.

1. Una volta ancora – Fred De Palma feat. Ana Mena

2. È sempre bello – Coez

3. Calma (Remix) - Pedro Capó

4. Soldi – Mahmood

5. Calipso (with Dadust) (feat. Sfera Ebbasta, Mahmood & Fabri Fibra) – Charlie Charles

6. Dove e quando – Benji & Fede

7. Con calma – Daddy Yankee feat. Snow

8. Per un milione – Boomdabash

9. Jambo – Takagi & Ketra, Omi & Giusy Ferreri

10. I tuoi particolari – Ultimo