Grammy 2020: tutti i vincitori

27 Gennaio 2020 | 10:17 di Redazione Sorrisi

Era forse prevedibile, ma Billie Eilish è ufficialmente entrata nella storia dei Grammy. La popstar ha vinto cinque delle sei statuette alle quali era candidata, con la sua "Bad Guy" e l'album "When We Fall Asleep, Where Do We Go?": miglior registrazione, miglior album, miglior canzone e miglior artista esordiente. A diciotto anni batte il record di Taylor Swift come più giovane vincitrice ai Grammy, lei all'epoca ne aveva 20.



Una serata di festeggiamenti oscurata dalla morte di Kobe Bryant, la leggenda del basket scomparsa in un tragico incidente in elicottero. Dopo un minuto di silenzio è stata Lizzo (vincitrice come miglior performance pop dell'anno) a dedicargli la serata. A condurre la serata ci ha pensato Alicia Keys che ha anche omaggiato Kobe Bryant improvvisando “It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday” di Boyz II Men.



Ecco tutti i vincitori, in grassetto per ogni categoria.



Produzione dell'anno

Bon Iver – Hey, Ma

Billie Eilish – Bad Guy

Ariana Grande – 7 Rings

H.E.R. – Hard Place

Khalid – Talk

Lil Nas X featuring Billy Ray Cyrus – Old Town Road

Lizzo – Truth Hurts

Post Malone & Swae Lee – Sunflower

Album dell'anno

Bon Iver – I, I

Lana Del Rey – Norman F***ing Rockwell!

Billie Eilish – When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Ariana Grande – Thank U, Next

H.E.R. – I Used To Know Her

Lil Nas X – 7

Lizzo – Cuz I Love You (Deluxe)

Vampire Weekend – Father Of The Bride

Miglior artista emergente

Black Pumas

Billie Eilish

Lil Nas X

Lizzo

Maggie Rogers

Rosalía

Tank And The Bangas

Yola

Canzone dell'anno

Lady Gaga – Always Remember Us This Way

Billie Eilish – Bad Guy

Tanya Tucker – Bring My Flowers Now

H.E.R. – Hard Place

Taylor Swift – Lover

Lana Del Rey – Norman F***ing Rockwell

Lewis Capaldi – Someone You Loved

Lizzo – Truth Hurts

Miglior album rap

Dreamville – Revenge Of The Dreamers III

Meek Mill – Championships

21 Savage – I Am > I Was

Tyler, The Creator – Igor

YBN Cordae – The Lost Boy

Miglior duo country

Brooks & Dunn with Luke Combs – Brand New Man

Brothers Osborne – I Don’t Remember Me (Before You)

Dan + Shay – Speechless

Little Big Town – The Daughters

Maren Morris ft. Brandi Carlile – Common

Pop solo performance dell'anno

Beyoncé – Spirit

Billie Eilish – Bad Guy

Ariana Grande – 7 Rings

Lizzo – Truth Hurts

Taylor Swift – You Need To Calm Down

Pop duo performance dell'anno

Ariana Grande & Social House - Boyfriend

Jonas Brothers - Sucker

Lil Nas X Featuring Billy Ray Cyrus - Old Town Road

Post Malone & Swae Lee - Sunflower

Shawn Mendes & Camila Cabello - Senorita

Miglior album pop tradizionale

Andrea Bocelli - Si

Michael Bublé - Love

Elvis Costello & The Imposters - Look Now

John Legend - A Legendary Christmas

Barbra Streisand - Walls



Miglior produzione dance

Bonobo - Linked

The Chemical Brothers - Got to Keep On

Meduza Featuring Goodboys - Piece of Your Heart

Rufus Du Sol - Underwater

Skrillex & Boys Noize Featuring Ty Dolla $ign Boys Noize & Skrillex - Midnight, Hour



Miglior album dance

Apparat - LP5

The Chemical Brothers - No Geography

Flume - Hi This Is Flume (Mixtape)

Rufus Du Sol - Solace

Tycho - Weather



Miglior album alternative

Big Thief - U.F.O.F.

James Blake - Assume Form

Bon Iver - I,I

Vampire Weekend - Father of the Bride

Thom Yorke - Anima



Miglior album R&B

BJ the Chicago Kid - 1123

Lucky Daye - Painted

Ella Mai - Ella Mai

PJ Morton - Paul

Anderson .Paak - Ventura



Miglior album urban contemporary

Steve Lacy - Apollo XXI

Lizzo - Cuz I Love You (Deluxe)

Georgia Anne Muldrow - Overload

Nao - Saturn

Jessie Reyez - Being Human in Public