Grammy Awards 2021: tutti i vincitori

L'attesa è stata più lunga del solito, ma nella notte del 14 e 15 marzo è andata in scena finalmente la 63esima edizione dei Grammy in diretta sulla rete americana CBS, dopo un rinvio di alcuni mesi a causa dell'emergenza sanitaria.

A ospitare la cerimonia di premiazione dei "grammofoni dorati" assegnati dalla Recording Academy è il Los Angeles Convention Center, sostituto della storica arena Staples Center, dove il comico Trevor Noah esordisce in veste di conduttore. «So che è molto tempo che non puoi andare a un concerto, stasera ti ci portiamo noi» dice rivolgendosi al pubblico, grande assente di uno show dall'aspetto molto diverso rispetto alle edizioni passate.

Completo in pelle e boa di piume verdi per Harry Styles, che inaugura la serata con la sua prima esibizione ai Grammy: accompagnato da una band di otto elementi, l'artista canta uno dei suoi recenti successi "Watermelon Sugar" in una versione jazz. Un mix di performance live e pre-registrate si alternano durante la lunga maratona musicale: dal tocco glamour di Dua Lipa con un medley composto da "Don't Start Now" e "Levitating" alla regina del pop Taylor Swift, che torna sul palco dopo cinque anni portando con sé i collaboratori dell'ultimo album "Folklore" fino a Billie Eilish che canta la hit "Everything I wanted" insieme al fratello. Si aggiungono all'elenco delle esibizioni più belle della serata anche quelle di Bruno Mars con Anderson.Paak, Cardi B, Bad Bunny, Chris Martin, Post Malone, BTS, John Mayer a Megan Thee Stallion, vincitrice della categoria "Best new artist".

Immancabile Beyoncé che non solo guida le nomination con ben nove candidature ma registra un nuovo record: grazie alle vittorie della serata (miglior video musicale, performance rap, canzone rap, performance R&B), supera il primato della violinista Alison Krauss e diventa la prima donna più premiata nella storia dei Grammy con ben 28 vittorie. Billie Eilish si porta a casa il prestigioso titolo di "Record of the year", si aggiungono alla lista dei vincitori anche Harry Styles, Dua Lipa e Taylor Swift.

Di seguito tutti i vincitori delle principali categorie dei Grammy Awards 2021.