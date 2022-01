Grammy Awards rimandati per il Covid

Sarà posticipata la cerimonia di consegna dei premi per il dilagare di Omicron Lorenzo Di Palma







Troppi contagi e troppe incertezze così è stata rimandata a data ancora da destinarsi la cerimonia di consegna dei Grammy Awards, prevista a Los Angeles il 31 gennaio. L’annullamento causa Covid dell’evento è stato annunciato con una nota congiunta dalla Recording Academy, responsabile dell’organizzazione del premio, e della Cbs: «La salute della nostra comunità musicale e del pubblico resta la nostra priorità - recita la nota -. A causa dell'incertezza sulla variante Omicron prevedere lo show il 31 gennaio comporta troppi rischi. Celebreremo la notte della musica in un'altra data che annunceremo a breve».

La nuova ondata di Covid con la contagiosissima variante Omicron ha avuto la meglio sui Grammy così come su altri eventi in tutto il paese proprio a ridosso della data di un’altra cerimonia molto importante per lo show-biz, ovvero quella dei Golden Globes che dovrebbero essere consegnati domenica, in una serata che è già stata annunciata in forma ridotta senza pubblico, vip o tappeto rosso, non solo per il Covid, ma anche le polemiche che hanno coinvolto la Hollywood Foreign Press che distribuisce i riconoscimenti.