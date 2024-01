I 100 album più venduti in Italia nel 2023. Un’analisi

Fimi ha diffuso la classifica dei dischi più amati dell'anno appena trascorso Alessandro Alicandri







Sono di Geolier, Lazza, Tedua, Pinguini Tattici Nucleari, Marco Mengoni, Sfera Ebbasta, Shiva, Tananai, Guè e Ultimo gli album più venduti in Italia nel 2023. In un mercato musicale nel quale sembra essere sempre meno centrale il ruolo degli album a favore dei singoli e dei concerti, è importante ribadire anche grazie a questa classifica, la centralità del disco. È fondamentale perché, anche nelle nuove generazioni, l'album è l'unico strumento in grado di mostrare la complessità di un artista, la sua capacità creativa e di sperimentazione. In definitiva, la sua vera identità. Ecco la nostra analisi.

"Il coraggio dei bambini" di Geolier è in assoluto l'album più venduto del 2023: Emanuele Palumbo, classe 2000, è un artista di grande valore: con la sua poetica e un album ricchissimo di racconto intimo e di riflesso specchio della società che lo circonda, è riuscito a conquistare la prima posizione, il pubblico e il mercato con oltre 250 mila copie vendute.

Per prendere le giuste misure della classifica, "Alba", il più recente album di Ultimo e anche il decimo disco più venduto, ha ottenuto più di 50 mila copie. Nel mezzo c'è uno spaccato molto chiaro di artisti che sono fortissimi, con percentuali diverse, sia in streaming che nelle vendite dirette nei negozi. Oltre a Ultimo (che di dischi in questa classifica non ne ha uno, ma tre), gli artisti di genere pop di questa Top 10 che hanno conquistato il mercato musicale (anche se i confini ormai sono sempre più labili) sono Marco Mengoni e Tananai. Dominano invece gli artisti che attraversano la musica hip hop nelle sue sfumature trap come Tedua, in parte Lazza e Shiva... e lo stesso Geolier.

L'album più venduto di un'artista femminile è "Ok. Respira" di Elodie (ventesima nella classifica generale). Le donne che hanno venduto di più in Italia sono, in ordine: Elodie, Madame, Rose Villain (un esordio discografico sorprendente), Annalisa, Taylor Swift, Angelina Mango (la vincitrice di "Amici" e di certo artista rivelazione del 2023), Laura Pausini, Miley Cyrus, Emma, Rosalia. Va tenuto conto che i conteggi sono relativi a uscite che non sono avvenute in contemporanea, quindi chi ha pubblicato più a ridosso della fine dell'anno, ha meno tempo di vendita.

Tra gli aspetti più sorprendenti di questa classifica c'è la presenza in ben tre posizioni di Marracash, il cui ultimo album è uscito nel 2021. Sempre tre volte appaiono i Pinguini Tattici Nucleari (l'ultimo album a dicembre 2022). Un discorso simile si può fare anche con Taylor Swift, che qui appare con tre suoi dischi. Il più ricorrente è comunque Sfera Ebbasta, che qui appare in ben quattro posizioni.

A seguire, la classifica completa dei 100 album più venduti in Italia secondo Fimi che include, anche se poco presenti, le compilation.

I 10 album più venduti - Classifica Completa