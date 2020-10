“I Love My Radio”: l’11 ottobre l’evento finale

01 Ottobre 2020 | 15:17 di Redazione Sorrisi

Domenica 11 ottobre arriva, per la prima volta nella storia della radio italiana, un evento unico che vedrà le radio italiane trasmettere in diretta, e senza interruzione pubblicitaria, il grande evento finale di I Love My Radio su tutte le piattaforme delle emittenti aderenti: radio fm e DAB, tv, streaming audio e video sui siti e app e sui canali social di Facebook, Instagram e YouTube.

Un evento presentato da Gerry Scotti, per celebrare e raccontare i primi 45 anni del sistema radiofonico italiano. Diretto da Lele Biscussi, scritto da Martino Clericetti e con le scenografie di Sergio Pappalettera, il programma arriva a conclusione del percorso di I Love My Radio che ha visto per la prima volta le radio pubbliche e private - RTL 102.5, RDS 100% Grandi Successi, Radio Deejay, Radio Italia solomusicaitaliana, Radio 105, Radio Kiss Kiss, Virgin Radio, Rai Radio 2, Radio 24, R101, Radio Subasio, m2o, Radio Capital, Radio Monte Carlo, Radiofreccia, Radio Norba, Radio Zeta, Radio Bruno - unirsi in uno dei momenti più difficili del nostro Paese.

Tantissimi saranno gli artisti protagonisti che si alterneranno sul palco con performance live, realizzate in esclusiva per I Love My Radio: Elisa, Tiziano Ferro, Francesco Gabbani, J-Ax, Mahmood, Negramaro e Tommaso Paradiso. E a impreziosire la serata anche la partecipazione straordinaria di alcuni dei nomi che hanno fatto la storia della radio italiana come Amadeus, Ambra, Renzo Arbore, Carlo Conti, Fiorello e Linus che racconteranno attraverso aneddoti e contributi unici il mondo radiofonico. Inoltre sarà anche svelata la canzone vincitrice tra i 45 brani della nostra vita, uno per ogni anno dal 1975 al 2019, votati dal pubblico nel corso dell'estate.

I Love My Radio sarà in onda in diretta, a partire dalle ore 21.00, su tutte le radio coinvolte, le relative piattaforme web e app, tutti i canali social e in tv su: Rtl 102.5 Tv, Rds Social Tv, Deejay e Capital Tv, Radio Italia Tv HD, Radio 105 Tv, Radio 101 Tv, Radio Monte Carlo Tv, Radio KissKiss Tv, Rai Radio2 su Rai Play e Radio Bruno Tv.

I Love My Radio però non si ferma e le radio unite continueranno nella loro collaborazione anche nei prossimi mesi, con un'iniziativa rivolta a tutti i giovani che vogliono avvicinarsi al mondo della radiofonia, sostenendo il Master Fare Radio dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (diretto da Marco Pontini e Paolo Gomarasca). Per maggiori informazioni: Almed.unicatt.it/fareradio.