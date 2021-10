I Måneskin aprono un concerto dei Rolling Stones

La notizia viene comunicata nel salotto del Tonight Show di Jimmy Fallon dove la band italiana si è esibita con "Beggin'" e "Mammamia"

«Arrivano dall'Italia, hanno vinto l'Eurovision, una specie di "America's Got Talent" ma più grande. Sono un fenomeno internazionale incredibile…e apriranno il concerto dei Rolling Stones!»: durante il suo Tonight Show, uno dei programmi di punta della tv statunitense, Jimmy Fallon annuncia a gran voce l'esibizione dei Måneskin e una notizia davvero sensazionale.

Oltre a essere la prima band italiana ospite dello show, Damiano, Thomas, Ethan e Victoria approfittano del prestigioso salotto televisivo, dove pochi minuti prima si era accomodata Drew Barrymore, per annunciare che suoneranno come opening act al concerto dei Rolling Stones il prossimo 6 novembre a Las Vegas. Un sogno che si realizza per la band romana, che in pochi mesi è arrivata a un successo internazionale davvero sorprendente.

Durante il programma, i Måneskin si sono esibiti con il loro cavallo di battaglia "Beggin'", in questo momento al numero 1 nelle radio alternative americane e nella Top 5 della classifica pop, e il nuovo singolo "Mammamia". Nei prossimi giorni, porteranno la loro in inesauribile energia live in due speciali show negli Stati Uniti: il primo previsto per mercoledì 27 ottobre al Bowery Ballroom di New York (NY) e poi al Roxy Theatre di Los Angeles (CA) lunedì 1 novembre.

Una volta rientrata in Europa, la band romana sarà agli Mtv European Music Award 2021 che si terranno il 14 novembre in Ungheria, dove sono stati nominati in tre categorie, prima volta per un artista italiano: Best Italian Act, Best Group e Best Rock.