I Måneskin saranno seguiti da Exit Music Management

Maneskin Credit: © Gabriele Giussani







Arriva la risposta alla domanda sul futuro della band che gli addetti ai lavori e i fan stavano aspettando: chi seguirà i Måneskin? Dopo la notizia di qualche settimana fa che vedeva l'abbandono di LaTarma Management, oggi sappiamo che i ragazzi saranno seguiti dalla Exit Music Management di Fabrizio Ferraguzzo.

Non è un nome nuovo per chi li conosce e segue da sempre: è un bravissimo produttore musicale, lavora per Sony Music Italia come A&R (quindi di fatto si occupa del repertorio e degli artisti dell'etichetta in un'ottica più generale) ed è direttore musicale di X Factor. Da anni lavora già con i Maneskin e ora saranno i primi artisti all'interno della sua agenzia. Parlando della band sul suo profilo Instagram e celebrando il loro successo mondiale, scrive: «O segui le regole o le cambi».