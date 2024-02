I Pooh ritornano in tour

La band sale di nuovo sul palco da giugno con oltre 20 date Redazione Sorrisi







Nel 2023 sono tornati insieme per una serie di concerti tra Milano, Roma, Verona e le principali arene estive italiane. E nel 2024 i Pooh sono pronti per un’avventura ancora più grande.

Da giugno la leggendaria band sarà nuovamente in tour con oltre 20 date che toccheranno tutta l’Italia. I primi due appuntamenti saranno l’11 e il 12 giugno in un luogo veramente spettacolare: le Terme di Caracalla a Roma. A seguire, dopo il live del 3 luglio a Senigallia (AN), il 5 e il 6 luglio arriverà una straordinaria doppia esibizione in piazza San Marco a Venezia. Il resto del tour, che si chiamerà “AmicixSempre - Estate 2024”, passerà, tra le altre città, da Ferrara (l’8 luglio), Firenze (il 25 luglio), Catania (il 17 e il 18 agosto) e Palermo (il 20 agosto). Si concluderà il 24 agosto al Foro Boario di Ostuni (BR). Sul sito www.friendsandpartners.it trovate tutte le date e le informazioni.