I primi nomi del Nameless Festival 2024

In programma dal 14 al 16 giugno 2024 con grandi novità Redazione Sorrisi







Nel 2023 ha registrato 100 mila presenze, e ora il Nameless Festival, in programma dal 14 al 16 giugno 2024 tra i comuni di Annone di Brianza, Molteno e Bosisio Parini (LC), annuncia grandi novità e svela i primi nomi in line up.

La lineup del Nameless 2024

Benny Benassi, DJ Snake, Edmmaro, Ian Asher, Imanu, Level Up, Marlon Hoffstadt, Merk & Kremont, Jazzy, Pino D’Angiò, Sammy Virji e Subtronics sono i primi artisti che si alterneranno sui 5 palchi del Festival.

Le novità

Il 2024 segna l’abolizione dei token, il Nameless ha deciso di abbandonarli e di consentire ai partecipanti di acquistare prodotti e servizi attraverso il proprio smartwatch, smartphone o carta di pagamento.

Il Festival, che ha da sempre legato la sua immagine alla naturale bellezza dell’area che lo ha ospitato, continuerà anche nella prossima edizione a dare un forte impulso al tema della sostenibilità ambientale. A tal proposito, verranno posizionate nell’area apposite postazioni che erogheranno gratuitamente l’acqua. Un nuovo importante passo all’interno di un percorso che mira a ridurre quanto più possibile il proprio impatto sul territorio. Altra novità di questa edizione sarà l’accesso gratuito alle aree parcheggio, che verranno ridisegnate al fine di migliorare la raggiungibilità dell’evento.