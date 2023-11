La sua “All I want for Christmas is you” è la hit natalizia più ascoltata al mondo Redazione Sorrisi







Il giorno dopo Halloween la popstar Mariah Carey ha pubblicato sui social un video esilarante in cui viene “scongelata” da un blocco di ghiaccio, da cui esce... vestita da Babbo Natale. La sua “All I want for Christmas is you” è la hit natalizia più ascoltata al mondo.