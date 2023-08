Il rock in lutto: è morto Robbie Robertson

È morto Robbie Robertson. La notizia della scomparsa del chitarrista e cantautore, leader del gruppo rock The Band, è stata resa nota da Variety che l’ha appresa dal suo manager che ha precisato che era circondato dalla famiglia al momento della sua morte, ma non la causa del decesso.

Robbie Robertson aveva 80 anni. Per The Band ha scritto tutte le loro canzoni più amate, tra cui "The Weight", "The Night They Drove Ol' Dixie Down" e "Up On Cripple Creek". Ma è stato anche un collaboratore fondamentale per Bob Dylan, che ha spesso seguito in tour e per il quale ha suonato le chitarre nell'album "Blonde on Blonde".

Nato il 5 luglio 1943 a Toronto, in Canada, da madre nativa americana (Mohawk), Robertson aveva solo 16 anni quando formò la sua band con Rick Danko, Garth Hudson, Richard Manuel e Levon Helm. In seguito avrà anche una lunga carriera come solista, produttore e compositore di colonne sonore.

Amico di Martin Scorsese (che filmò il leggendario ultimo concerto dei The Band firmando il documentario “L’ultimo valzer”), scrisse anche le musiche de “Il colore dei soldi”, “Re per una notte”, “The Departed” e “The Irishman”.