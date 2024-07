Il Team Monkey’s riapre i battenti del beach club in collaborazione con Radio 105 a Sanremo

Dal 5 luglio, a inaugurare la nuova stagione, quattro eventi a settimana e l’uscita del primo singolo dal titolo "Monkey’s" Redazione Sorrisi







Il team Monkey’s riapre i battenti il 5 luglio, con il primo di una serie di appuntamenti. Ad inaugurare la nuova stagione quattro eventi a settimana e l’uscita del primo singolo su tutti i digital store e in radio dal titolo: Monkey’s.

In un solo anno, dall’apertura nell’estate 2023 , il team di professionisti del Monkey’s ha creato il beach club sul lungomare di Sanremo in collaborazione con Radio 105, ha portato il format di clubbing in giro per l’Italia come all’ Hollywood e al Play di Milano e al Pick-up di Torino, ha aperto durante il festival di Sanremo 2024, Monkey’s Radio su Dab, App e Web ed ora anche la branca discografica con il pezzo "Monkey’s".

Al Monkey’s Beach Club, questa estate, si rinnova la partnership con Radio 105 e saranno quattro gli eventi a settimana, rispetto allo scorso anno che erano tre:

Il mercoledì con TOO MUCH un format che arriva da Torino ma, conosciuto a livello nazionale e sarà la serata dedicata agli artisti live. Lo scorso anno, tra gli altri: Fred De Palma, Rosa Chemical, i The Kolors.

Il venerdì sempre da Torino arriva CHICALOCA, il format reggaeton.

Il sabato il MONKEY’S SATURDAY NIGHT , con una selezione di dj resident quali Stefano Riva, Martu, Nico Martini e Altin e dj proventi da tutta italia: Il 6 luglio si parte con Pierpaolo Pretelli.

La domenica un nuovo format di intrattenimento diurno stile Ibiza dal titolo BANANA BEACH PARTY.

Il primo brano di Monkey’s Music, dove l’artista principale è identificato in un gorilla, è prodotto da Massimo D’Alessio e scritto e cantato da Samir su Ada Music Italy/Warner, in collaborazione con Thaurus publishing e Senza Dubbi.