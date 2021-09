Il Volo annuncia l’album “Il Volo Sings Morricone”

Il trio omaggia il compositore Morricone in un nuovo progetto discografico in uscita il 5 novembre Giulia Ciavarelli







Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble annunciano il loro ritorno discografico con un nuovo e atteso album in uscita il 5 novembre in tutto il mondo: dopo il concerto tributo all'Arena di Verona e il premio speciale ricevuto durante la quarta edizione del Filming Italy Best Movie Award, il trio torna a omaggiare Ennio Morricone con un progetto speciale.

Il Volo ha lavorato per lungo tempo alla composizione de "Il Volo Sings Morricone", un disco dedicato interamente al Maestro, un viaggio travolgente dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento.

Il progetto discografico sarà composto da 14 canzoni che ripercorrono le melodie leggendarie impresse nella memoria di tutti. Piero, Ignazio e Gianluca dedicano così parte della loro straordinaria carriera a Ennio Morricone, a un anno dalla sua scomparsa, per la profonda stima e rispetto che provano nei suoi confronti, supportati in questo grande progetto mondiale proprio dalla famiglia del Maestro.

Da lunedì 20 settembre è già disponibile il preorder dell’album in versione digitale e fisica; sarà acquistabile nei formati CD standard, CD Deluxe Version, doppio Vinile colorato, doppio Vinile nero.

I fan del trio possono già ascoltare un piccolo assaggio del disco: infatti, è disponibile l’IG track dell’inedito “Your love”, brano presentato per la prima volta quest’anno al Festival di Sanremo dove il trio era ospite.

I tre artisti torneranno sul palco nel 2022 con “10 Years – Live”, il tour che farà tappa in alcuni dei luoghi più suggestivi del nostro Paese, come l'Arena di Verona e il Teatro Antico di Taormina, per poi terminare nel mese di ottobre 2022 nei palazzetti di Milano, Roma e Torino.

La tracklist dell'album